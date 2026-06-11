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В посёлке Хабаровского края отремонтируют школу искусств за 160 млн

На работы направят 160 млн рублей на два года, из них 110,6 млн рублей — из федерального бюджета.

В Ванино начался капитальный ремонт детской школы искусств. Обновить здание планируют до конца 2027 года по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края.

На работы направят 160 млн рублей на два года, из них 110,6 млн рублей — из федерального бюджета. Сейчас на объекте уже завершили демонтаж и зачистку, после чего строители перейдут к основному ремонту.

В здании заменят окна, двери, отопительное оборудование и вентиляцию, проведут внешнюю и внутреннюю отделку. Музыкальные кабинеты получат звукоизоляцию, также оборудуют актовый зал, театральное отделение и кабинеты изобразительного искусства. Для занятий фотографией закупят специальную технику.

Раньше юные музыканты занимались в приспособленном помещении. После ремонта в одном обновлённом здании смогут учиться дети по разным направлениям искусства — всего школа сможет принять более 500 человек.

В Ванино также планируют капитально отремонтировать Центр внешкольной работы: там обновят фасад, крыльца, пандус, окна, двери и инженерные сети, а для занятий закупят компьютеры, интерактивную доску, мебель, оборудование для туризма и робототехники. Всего по направлению «Современный облик сельских территорий» федеральное финансирование получат объекты в Ванино и Чегдомыне.