В Перми на День города 12 июня полностью закроют для проезда весь центр

В день празднования 12 июня с 09:00 до 23:30 полностью закроют движение на ул. Ленина от ул. Куйбышева до ул. Попова; с 09:00 12 июня до 01:00 13 июня — ул. Окулова от Попова до Комсомольского пр. и ул. Осинской от ул. Монастырской до ул. Окулова; с 18:30 до 23:30 12 июня — ул. Петропавловская от ул. Попова до ул. Куйбышева, ул. Осинская от ул. Советской до ул. Петропавловской; с 18:00 12 июня до 01:00 13 июня — весь транспорт кроме общественного на ул. Горького от ул. Монастырской до ул. Советской, ул. Монастырской от ул. Горького до ул. Монастырской, 1Б, проезд на участке между улицами Борцов Революции и 2-й Камской.