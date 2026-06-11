Виктория Токарева — чемпионка России на 200 м баттерфляем

На чемпионате России в Казани воспитанница плавательного клуба «Волга» Виктория Токарева одержала яркую победу в финале на дистанции 200 метров баттерфляем. Спортсменка из Волгоградской области преодолела дистанцию за 2:11.49 и впервые в карьере стала чемпионкой страны.