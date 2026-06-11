Домофонный звонок обошёлся хабаровчанке в 1,1 млн рублей

Доверчивая горожанка продиктовала код из SMS-сообщения. После этого с ней связались уже другие участники схемы — они представились сотрудниками портала «Госуслуги» и Банка России. Женщине сообщили, что её аккаунт якобы взломан, а персональные данные выгружены злоумышленниками. Под давлением «инструкций» о срочной защите средств её убедили перевести деньги на так называемые «безопасные счета».