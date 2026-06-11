Домофонный звонок обошёлся хабаровчанке в 1,1 млн рублей

В Хабаровске возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве, в результате которого местная жительница лишилась более 1,1 млн рублей, — сообщает hab.aif.ru.
Как уточнили в полиции, в дежурную часть обратилась 51-летняя женщина, работающая в одном из хабаровских интернатов и проживающая в Железнодорожном районе города. Схема обмана началась с телефонного звонка: неизвестный представился специалистом компании, обслуживающей домофонные системы, и сообщил о якобы предстоящей замене оборудования в доме.
Доверчивая горожанка продиктовала код из SMS-сообщения. После этого с ней связались уже другие участники схемы — они представились сотрудниками портала «Госуслуги» и Банка России. Женщине сообщили, что её аккаунт якобы взломан, а персональные данные выгружены злоумышленниками. Под давлением «инструкций» о срочной защите средств её убедили перевести деньги на так называемые «безопасные счета».
В итоге потерпевшая сняла накопления и перевела 1 135 000 рублей на реквизиты, которые, как выяснилось позже, принадлежали частным банковским картам. После перевода связь с «консультантами» прекратилась.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (“Мошенничество”), предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы», — прокомментировал Андрей Кокорин, начальник УМВД России по г Хабаровску.
В полиции в очередной раз напоминают: настоящие сотрудники банков, «Госуслуг» и государственных структур никогда не требуют переводить деньги или сообщать коды из SMS.