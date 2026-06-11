В России удалось сохранить «жизнь» опухоли вне организма на 10 дней

«Из-за специфического строения яичка, его иммунной привилегированности поведение такой неметастатической опухоли нелегко проанализировать даже с помощью 3D-модели. Поэтому нужны способы подбора терапии, которые позволят не терять время, назначая разные противоопухолевые препараты и отслеживая реакцию на них пациента, а протестировать схему лечения в лаборатории, используя EVOC-платформу. Это может позволить сохранить мужчине не только жизнь, но и ее качество, и репродуктивное здоровье», — приводятся в сообщении слова заведующего лабораторией гистологии и иммуногистохимии Института трансляционной медицины и биотехнологии Григория Демяшкина.