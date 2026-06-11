В России удалось сохранить «жизнь» опухоли вне организма на 10 дней

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российские ученые смогли сохранить жизнеспособность опухолевой ткани вне организма до 10 дней, что в перспективе позволит подбирать эффективную противоопухолевую терапию на лабораторном этапе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Сеченовского университета.
«Ученые Сеченовского университета совместно с коллегами из других научных центров научились сохранять живую ткань семиномы вне организма до 10 дней — они впервые в мире адаптировали технологию ex vivo культуры органа для этой герминогенной опухоли яичка. Технология поможет выбрать способ эффективного противоопухолевого лечения еще в лаборатории вместо того, чтобы подбирать лекарственные препараты методом проб и ошибок, назначая их пациенту», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что семинома является наиболее распространенной герминогенной опухолью яичка. По словам исследователей, подбор персонализированного лечения таких новообразований осложняется тем, что опухоли одного подтипа у разных пациентов могут существенно различаться по своим биологическим и молекулярным характеристикам. Кроме того, на эффективность терапии влияет микроокружение опухоли — иммунные клетки, сосуды и сигнальные молекулы, которые поддерживают рост и выживание раковых клеток.
«Из-за специфического строения яичка, его иммунной привилегированности поведение такой неметастатической опухоли нелегко проанализировать даже с помощью 3D-модели. Поэтому нужны способы подбора терапии, которые позволят не терять время, назначая разные противоопухолевые препараты и отслеживая реакцию на них пациента, а протестировать схему лечения в лаборатории, используя EVOC-платформу. Это может позволить сохранить мужчине не только жизнь, но и ее качество, и репродуктивное здоровье», — приводятся в сообщении слова заведующего лабораторией гистологии и иммуногистохимии Института трансляционной медицины и биотехнологии Григория Демяшкина.
Для решения этой проблемы ученые использовали технологию EVOC (Ex Vivo Organ Culture), позволяющую культивировать фрагменты опухолевой ткани, сохраняя ее структуру и межклеточные взаимодействия. Подчеркивается, что большинство исследований, которые проводили раннее с частями опухоли (модели уже использовали, например, на раке мочевого пузыря и легкого), ограничивались 5−7 днями, а цели проверить предельные возможности EVOC-моделей не было. «Наше исследование показало, что семиома сохраняет жизнеспособность до 10 дней. Что самое важное, сохраняется значительное количество клеточных элементов микроокружения, что делает метод перспективным для дальнейшего лабораторного изучения», — отметил Демяшкин.
Исследование вели по программе развития Сеченовского Университета при поддержке программы «Приоритет-2030» (нацпроект «Молодежь и дети»). Результаты исследования опубликовали в международном журнале Molecular Sciences.