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Лидерами по уровню зарплаты в Перми стали стоматологи и специалисты по охране труда

В Перми в рейтинг наиболее высоких зарплатных предложений вошла вакансия стоматолога-ортопеда, сообщается в аналитике платформы Superjob. В июне им предлагают от 400 тыс. руб. в месяц. На втором месте оказались специалисты по охране труда, им предлагают порядка 135−150 тыс. руб. Замыкают тройку лидеров старшие продавцы-кассиры с предлагаемой ежемесячной зарплатой в 90−110 тыс. руб.

Источник: Коммерсантъ

В Перми в рейтинг наиболее высоких зарплатных предложений вошла вакансия стоматолога-ортопеда, сообщается в аналитике платформы Superjob. В июне им предлагают от 400 тыс. руб. в месяц. На втором месте оказались специалисты по охране труда, им предлагают порядка 135−150 тыс. руб. Замыкают тройку лидеров старшие продавцы-кассиры с предлагаемой ежемесячной зарплатой в 90−110 тыс. руб.

Также в топ-5 вакансий июня в краевой столице вошли токари (80−110 тыс. руб. в месяц) и директоры магазинов (80−92 тыс. руб.).