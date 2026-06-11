Лидерами по уровню зарплаты в Перми стали стоматологи и специалисты по охране труда

В Перми в рейтинг наиболее высоких зарплатных предложений вошла вакансия стоматолога-ортопеда, сообщается в аналитике платформы Superjob. В июне им предлагают от 400 тыс. руб. в месяц. На втором месте оказались специалисты по охране труда, им предлагают порядка 135−150 тыс. руб. Замыкают тройку лидеров старшие продавцы-кассиры с предлагаемой ежемесячной зарплатой в 90−110 тыс. руб.