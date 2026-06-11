Ильнур Нурмухаметов назначен начальником Волго-Вятскуправтодора

Ильнур Нурмухаметов занял пост начальника Федерального казённого учреждения «Волго-Вятскуправтодор». Соответствующий приказ подписал руководитель Росавтодора 1 июня 2026 года. Нового главу коллективу представили в центральном офисе в Казани, а по видеосвязи к нему обратился глава дорожного агентства Роман Новиков.
Новиков отметил, что Нурмухаметова хорошо знают по работе в транспортном комплексе Татарстана. У него большой управленческий опыт и понимание местной специфики, что важно после реорганизации учреждения. Реорганизацию провели по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Новиков выразил уверенность, что Нурмухаметов быстро войдёт в курс дел и наладит работу коллектива на высоком уровне.
Ильнур Нурмухаметов окончил Казанский финансово-экономический институт в 2008 году, позже стал кандидатом экономических наук. С 2009 по 2014 год работал в Минфине Татарстана, затем — в Минтрансе республики. С января 2022 года занимал должность заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.