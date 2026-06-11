Ильнур Нурмухаметов назначен начальником Волго-Вятскуправтодора

Новиков отметил, что Нурмухаметова хорошо знают по работе в транспортном комплексе Татарстана. У него большой управленческий опыт и понимание местной специфики, что важно после реорганизации учреждения. Реорганизацию провели по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Новиков выразил уверенность, что Нурмухаметов быстро войдёт в курс дел и наладит работу коллектива на высоком уровне.