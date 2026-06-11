В ночь на 11 июня в центре Ростова потушили крупный пожар

В среду 10 июня в Донской столице потушили крупный пожар. Об этом сообщает Управление МЧС России по Ростовской области.
ЧП случилось на улице Красных Зорь, 69: горели два частных дома и хозяйственные постройки на площади 500 квадратных метров. Существовала угроза распространения пламени.
Прибывшие к месту пожара спасатели эвакуировали 10 человек. В 23 часа 20 минут возгорание было локализовано, а в 01.00 — полностью ликвидировано.
В тушении пожара участвовали 74 сотрудника МЧС с привлечением 22 единиц спецтехники. Причина чрезвычайного происшествия устанавливается.
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