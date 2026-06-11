Более 11 млн рублей отдала мошенникам пенсионерка из Красноярского края

72-летняя жительница села Можарка Курагинского округа отдала мошенникам 11,3 млн рублей, сообщили в полиции Красноярского края.
Обман начался с того, что женщине позвонили «сотрудники сортировочного центра» и сказали, что у них находятся вещи погибшего на СВО ее сына для возврата которых нужно назвать код из СМС. Сделав это, она получила сообщение о взломе личного кабинета на Госуслугах и позвонила по указанному там номеру «горячей линии». Там аферисты заявили, что от имени пенсионерки была оформлена доверенность на представителя недружественной страны для пользования ее банковскими счетами и недвижимостью. В дальнейшем с потерпевшей связывались лжесотрудники правоохранительных органов и Роскомнадзора. В итоге пенсионерку убедили в том, что на ее деньги покушаются мошенники, и порекомендовали передать курьеру наличные, чтобы обезопасить их.
«Сначала женщина сняла со счетов 4,9 млн рублей и отдала посыльному, назвав пароль “За наших”. Далее по указанию аферистов она сняла еще 2,5 млн рублей. В ходе общения преступники сообщили, что будут аннулировать оформленную на нее доверенность, а также заявили о необходимости продать квартиру в Абакане, поскольку с ней совершили противоправные действия, и даже посоветовали риелтора. За проданную квартиру женщина получила 3,3 млн рублей, которые передала курьеру, назвав все тот же пароль. В этот же день потерпевшая перевела еще 612 тысяч через банкомат. Затем злоумышленники перестали выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — рассказали в ГУ МВД.
В настоящее время по факту мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ).