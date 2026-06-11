Более 11 млн рублей отдала мошенникам пенсионерка из Красноярского края

Обман начался с того, что женщине позвонили «сотрудники сортировочного центра» и сказали, что у них находятся вещи погибшего на СВО ее сына для возврата которых нужно назвать код из СМС. Сделав это, она получила сообщение о взломе личного кабинета на Госуслугах и позвонила по указанному там номеру «горячей линии». Там аферисты заявили, что от имени пенсионерки была оформлена доверенность на представителя недружественной страны для пользования ее банковскими счетами и недвижимостью. В дальнейшем с потерпевшей связывались лжесотрудники правоохранительных органов и Роскомнадзора. В итоге пенсионерку убедили в том, что на ее деньги покушаются мошенники, и порекомендовали передать курьеру наличные, чтобы обезопасить их.