В Хабаровске два электровоза сошли с рельсов из-за стрелки

В Хабаровске транспортная прокуратура завершила проверку после схода двух электровозов у станции Хабаровск-2. Инцидент произошёл 16 марта во время маневровых работ, сообщили в Хабаровской транспортной прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, электровозы сошли с рельсов на стрелочном переводе пути необщего пользования, прилегающего к станции Дальневосточной железной дороги. Проверка показала, что причиной ЧП стало плохое техническое состояние стрелочного перевода и железнодорожного пути. В прокуратуре связали это с тем, что ответственные работники ненадлежащим образом исполняли свои обязанности.
После проверки транспортный прокурор внёс представление руководителю Шестой Хабаровской дистанции пути ОАО «РЖД». Нарушения, выявленные на железнодорожной инфраструктуре, устранили.
Виновных должностных лиц привлекли к административной ответственности за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Им назначены штрафы.