В Хабаровске два электровоза сошли с рельсов из-за стрелки

По данным надзорного ведомства, электровозы сошли с рельсов на стрелочном переводе пути необщего пользования, прилегающего к станции Дальневосточной железной дороги. Проверка показала, что причиной ЧП стало плохое техническое состояние стрелочного перевода и железнодорожного пути. В прокуратуре связали это с тем, что ответственные работники ненадлежащим образом исполняли свои обязанности.