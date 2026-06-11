Школьники интернатов Ямала из числа КМНС получат сертификаты на одежду

«Мы это сделаем обязательно. Ваше предложение очень правильное. У нас уже есть такой опыт — мы это сделали для студентов колледжей и экспериментально в Тазовском районе. Расширим меру на другие районы Ямала», — приводят в сообщении слова Артюхова.