Школьники интернатов Ямала из числа КМНС получат сертификаты на одежду

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа начнут выдавать электронные сертификаты на покупку одежды и обуви учащимся школ-интернатов из числа коренных малочисленных народов Севера. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В ходе поездки губернатора округа Дмитрия Артюхова в Пуровский район тундровики предложили выдавать детям электронные сертификаты на покупку одежды и обуви вместо централизованно закупаемых вещей.
«Мы это сделаем обязательно. Ваше предложение очень правильное. У нас уже есть такой опыт — мы это сделали для студентов колледжей и экспериментально в Тазовском районе. Расширим меру на другие районы Ямала», — приводят в сообщении слова Артюхова.
Также губернатор представил обновленную ветеринарную аптечку. Набор обновили по просьбам оленеводов: в него добавили антисептик и мазь, увеличили объем лекарств и репеллентов, а контейнер заменили на непромокаемую сумку.
Поездка в тундру в 2026 году стала пятой. Ранее глава региона посещал тундру Ямальского, Приуральского, Шурышкарского и Тазовского районов. После встреч с оленеводами традиционно принимается ряд решений, направленных на повышение качества жизни коренного населения.