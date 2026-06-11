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Подруга актрисы Людмилы Чурсиной рассказала о последних днях жизни актрисы

10 июня ушла из жизни советская и российская актриса Людмила Чурсина. Близкая подруга артистки Валентина Асланова рассказала о последних днях ее жизни.

10 июня ушла из жизни советская и российская актриса Людмила Чурсина. Близкая подруга артистки Валентина Асланова рассказала о последних днях ее жизни.

По ее словам, Чурсина долго болела: трудности со здоровьем начались с операции по замене тазобедренного сустава. Асланова рассказала, что отговаривала подругу от хирургического вмешательства, но та решилась.

— Я видела ее лицо — ей было адски больно, но она играла, ведь на спектакль «Два билета в Милан» был лом. Но его редко ставили, — вспоминает подруга артистки.

Вскоре у актрисы диагностировали онкологическое заболевание. Для лечения семья выбрала Санкт-Петербург, где проживали родственники Чурсиной, в том числе племянник — сын ее любимой сестры.

Поначалу результаты терапии давали надежду. Как рассказала Валентина Асланова, после курса из пятнадцати инъекций показатели снизились с 20 тысяч до 200 единиц. Казалось, чболезнь начала отступать.

— Вдруг случилась кома, больница. И опять неожиданность: звонят из больницы, говорят, забирайте. Пока купили кровать, нашли сиделку, перевезли… Как мне говорила ее подруга, она навещала ее постоянно, у Людмилы Алексеевны не хватало белка, — рассказала Асланова в беседе с «МК».

Чурсина ушла из жизни на 85-м году жизни. Причиной смерти народной артистки стала онкология, она боролась с болезнью около года. Позже стало известно, что актрису похоронят в Санкт-Петербурге.

Свои соболезнования выразила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, а также президент России Владимир Путин.

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