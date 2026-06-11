Подруга актрисы Людмилы Чурсиной рассказала о последних днях жизни актрисы

— Вдруг случилась кома, больница. И опять неожиданность: звонят из больницы, говорят, забирайте. Пока купили кровать, нашли сиделку, перевезли… Как мне говорила ее подруга, она навещала ее постоянно, у Людмилы Алексеевны не хватало белка, — рассказала Асланова в беседе с «МК».