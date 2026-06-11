КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Директор Красноярского ансамбля танца Сибири имени М. С. Годенко Анастасия Карцева назначена первым заместителем министра культуры Красноярского края.
Свою профессиональную деятельность в сфере культуры Анастасия Карцева начала более двадцати лет назад в Красноярском театре оперы и балета, где работала администратором. С 2010 по 2014 год она занимала должность начальника отдела культурно-массовых акций Министерства культуры Красноярского края.
Следующим этапом ее карьеры стала работа в Красноярской краевой филармонии, где на протяжении почти десяти лет она занимала пост заместителя генерального директора. Последние три года она возглавляла Красноярский ансамбль танца Сибири имени М. С. Годенко, внося значительный вклад в развитие одного из ведущих творческих коллективов региона, сообщили в региональном минкульте.