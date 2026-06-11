Анастасия Карцева назначена первым заместителем министра культуры Красноярского края

Следующим этапом ее карьеры стала работа в Красноярской краевой филармонии, где на протяжении почти десяти лет она занимала пост заместителя генерального директора. Последние три года она возглавляла Красноярский ансамбль танца Сибири имени М. С. Годенко, внося значительный вклад в развитие одного из ведущих творческих коллективов региона, сообщили в региональном минкульте.