Региональные отделения «Движения первых» получат на реализацию своих проектов более 11 млн рублей

«В этом сезоне к конкурсу присоединились 485 команд Красноярского края. Очень важно, что это работа, которая объединяет школьников, студентов и наставников вокруг полезных инициатив и общих целей. Это показатель высокой вовлечённости наших первичных отделений и готовности ребят брать ответственность за развитие своих школ, колледжей, вузов и муниципалитетов», — поделилась председатель Совета регионального отделения «Движения первых» Красноярского края Ксения Юрлагина.