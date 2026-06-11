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Региональные отделения «Движения первых» получат на реализацию своих проектов более 11 млн рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 47 команд образовательных учреждений, культуры и молодёжной политики Красноярского края получили поддержку на общую сумму 11,3 млн рублей по итогам Всероссийского конкурса первичных отделений «Движения первых».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 47 команд образовательных учреждений, культуры и молодёжной политики Красноярского края получили поддержку на общую сумму 11,3 млн рублей по итогам Всероссийского конкурса первичных отделений «Движения первых».

За первое место пять первичных отделений в крае выиграли по 500 тысяч рублей. В числе победителей — активисты из Каптыревской средней школы Шушенского округа, школы № 18 города Ачинска, Балахтинской средней школы № 1, Межовской школы Ирбейско-Саянского округа и команда Новосёловской центральной библиотеки.

Четыре команды за второе место получили в поддержку по 300 тысяч рублей — это активисты Ирбейской школы № 1, Новосолянской школы № 1, школы № 9 города Лесосибирска и объединение активистов школы № 7 города Назарово.

На третьем месте 38 команд из Красноярского края, которые выиграли по 200 тысяч рублей.

Ещё две сборные, представлявшие школу № 7 города Назарово и лицей № 103 города Железногорска, победили в номинации «Первая лига». Здесь соревнуются команды — участники прошлых сезонов.

Средства направят на развитие первичных отделений, реализацию инициатив, проведение мероприятий и обновление материально-технической базы образовательных и молодежных организаций региона.

«В этом сезоне к конкурсу присоединились 485 команд Красноярского края. Очень важно, что это работа, которая объединяет школьников, студентов и наставников вокруг полезных инициатив и общих целей. Это показатель высокой вовлечённости наших первичных отделений и готовности ребят брать ответственность за развитие своих школ, колледжей, вузов и муниципалитетов», — поделилась председатель Совета регионального отделения «Движения первых» Красноярского края Ксения Юрлагина.

Более полугода команды выполняли конкурсные задания — помогали пожилым, ветеранам и их семьям, инвалидам, участвовали в гуманитарных акциях в поддержку семей участников СВО, работали волонтерами в социальных учреждениях и приютах для животных.

Одним из ключевых заданий сезона стал проект «Код единства», посвящённый Году единства народов России. Участники конкурса проводили просветительские мероприятия, знакомили сверстников с культурным многообразием страны и рассказывали об объединяющей роли русского языка.

Добавим, что конкурс проводят с 2024 года. Ребята из Красноярского края всегда активно участвуют в соревнованиях.

Конкурс проводят в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Об условиях участия в отборе и со списком победителей можно ознакомиться на сайте «Движения первых».