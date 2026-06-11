Онкобольные из Казани вынуждены лечиться в Набережных Челнах и Димитровграде

Пациенты казанского онкодиспансера столкнулись с проблемами при записи на лучевую терапию. Причина — неисправность части оборудования в Республиканском клиническом онкологическом диспансере.
Один из больных (рак нёба) рассказал, что сначала ждал очередь в Казани, потом пытался попасть в Челны. После месяца ожидания обратился в клинику Ульяновской области и пока не получил ответа. По его словам, многие пациенты оказались в такой же ситуации. Им предлагают лечиться в соседних регионах, направляют в больницы Димитровграда и Чебоксар.
В РКОД подтвердили, что сейчас в Казани работают три аппарата для лучевой терапии: один гамма-терапевтический и два линейных ускорителя. Ещё два линейных ускорителя временно сломаны. Часть пациентов направляют в филиал диспансера в Набережных Челнах, где работают два линейных ускорителя. Чтобы сократить ожидание, оборудование в Казани и Челнах перевели на круглосуточный режим, а в автоград отправили казанских специалистов.
В диспансере добавили, что сейчас заключают долгосрочный сервисный контракт, который позволит починить оборудование и обслуживать его дальше. Деньги на это уже выделило правительство Татарстана.