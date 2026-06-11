Онкобольные из Казани вынуждены лечиться в Набережных Челнах и Димитровграде

Один из больных (рак нёба) рассказал, что сначала ждал очередь в Казани, потом пытался попасть в Челны. После месяца ожидания обратился в клинику Ульяновской области и пока не получил ответа. По его словам, многие пациенты оказались в такой же ситуации. Им предлагают лечиться в соседних регионах, направляют в больницы Димитровграда и Чебоксар.