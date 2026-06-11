Россияне рассказали, что является для них главным мотиватором для работы

Согласно опросу, где можно было выбрать несколько вариантов, выбор с личными планами и целями выбрали 43% респондентов. В то время как для 35% ответивших работа прежде всего связана с заботой о семье. Ради спокойной жизни работают 26% респондентов, а 25% заявили, что работа для них — необходимость.