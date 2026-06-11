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Россияне рассказали, что является для них главным мотиватором для работы

Главными мотиваторами для работы у россиян стали личные цели и планы.

Источник: Комсомольская правда

Личные цели и планы, а также необходимость заботиться о семье являются главным мотиватором для работы у россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Сравни».

Согласно опросу, где можно было выбрать несколько вариантов, выбор с личными планами и целями выбрали 43% респондентов. В то время как для 35% ответивших работа прежде всего связана с заботой о семье. Ради спокойной жизни работают 26% респондентов, а 25% заявили, что работа для них — необходимость.

В опросе также отметили, что для большинства россиян работа давно перестала быть исключительно способом закрывать базовые человеческие потребности. Исследование проводилось среди 1765 совершеннолетних россиян.

Ранее сайт KP.RU писал, что открыть собственный бизнес хотели бы всего 31% россиян. А 59% опрошенных наших соотечественников не хотели бы становиться предпринимателями.