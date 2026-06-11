Теплая погода и дожди ждут нижегородцев в длинные июньские выходные

В выходные с 12 по 14 июня в Нижнем Новгороде прогнозируют теплую, но дождливую погоду. Такие данные опубликовал сервис Яндекс Погода.
В пятницу, 12 июня, температура воздуха достигнет +26 градусов, а к вечеру похолодает до +24 градусов. Будет облачно, однако к концу дня облака рассеются. Скорость ветра составит 3 м/с.
В субботу, 13 июня, весь день будет облачно. Днем столбики термометров покажут +27 градусов, а вечером — +23 градуса. Ветер будет легким — 2 м/с.
В воскресенье, 14 июня, утром и днем ожидаются дожди. Температура снизится до +24 градусов, а к вечеру — до +22 градусов. Скорость ветра сохранится — 2 м/с.
Тем временем волгоградцы увидят парад трех планет после заката 12 июня, сообщает Волгоградская правда.
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