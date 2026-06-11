Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 11 июня

Отключения света в Ростове на 11 июня лишат электричества тысячи жителей города. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в четверг не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Радищева, 13−71 и 18−68;
— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;
— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;
— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;
— улица Просвещения, 23−27 и 18−42;
— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;
— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;
— переулок Кецховели, 1−31 и 2−24;
— переулок Горийский, 1−15 и 2−50;
— улица Веры Пановой, 3−11, 34, 69−71;
— переулок Кущевский, 34−38 и 5−37;
— переулок Могилевский, 1−9 и 6−18;
— улица Портовая, 219−235;
— общество с ограниченной ответственностью «Мебелис»;
— Республиканская улица, 136;
— улица 35-я линия, 21−81;
— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;
— улица 39-я линия, 24−90;
— улица Богданова, 58−74;
— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;
— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;
— улица Усадебная;
— улица 2-я Усадебная;
— улица 3-я Усадебная;
— улица Панорамная;
— переулок 2-й Монетный;
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;
— улица Ленина, 84Б, 86, 86Б, 88, 90, 90/1, 90/2, 90/3, 90/4;
— улица Врубовая, 1−15;
— переулок Сельскохозяйственный, 1−9 и 2−6.
С 9:00 до 16:00 света не будет в домах:
— улица Пескова, 17/16, 17/23;
— улица Красноармейская, 7, 11, 40−92;
— переулок Халтуринский, 89−91, 97 (киоск), 106−124;
— улица Максима Горького, 35, 39, 57−73;
— переулок Братский, 88;
— переулок Островского, 93.
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