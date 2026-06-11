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Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 11 июня

Энергетики объявили адреса, где в Ростове в четверг не будет света.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 11 июня лишат электричества тысячи жителей города. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в четверг не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Радищева, 13−71 и 18−68;

— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;

— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;

— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;

— улица Просвещения, 23−27 и 18−42;

— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;

— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;

— переулок Кецховели, 1−31 и 2−24;

— переулок Горийский, 1−15 и 2−50;

— улица Веры Пановой, 3−11, 34, 69−71;

— переулок Кущевский, 34−38 и 5−37;

— переулок Могилевский, 1−9 и 6−18;

— улица Портовая, 219−235;

— общество с ограниченной ответственностью «Мебелис»;

— Республиканская улица, 136;

— улица 35-я линия, 21−81;

— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;

— улица 39-я линия, 24−90;

— улица Богданова, 58−74;

— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;

— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;

— улица Усадебная;

— улица 2-я Усадебная;

— улица 3-я Усадебная;

— улица Панорамная;

— переулок 2-й Монетный;

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;

— улица Ленина, 84Б, 86, 86Б, 88, 90, 90/1, 90/2, 90/3, 90/4;

— улица Врубовая, 1−15;

— переулок Сельскохозяйственный, 1−9 и 2−6.

С 9:00 до 16:00 света не будет в домах:

— улица Пескова, 17/16, 17/23;

— улица Красноармейская, 7, 11, 40−92;

— переулок Халтуринский, 89−91, 97 (киоск), 106−124;

— улица Максима Горького, 35, 39, 57−73;

— переулок Братский, 88;

— переулок Островского, 93.

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