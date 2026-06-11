В Красноярском крае осужденный пытался подкупить сотрудника колонии за 200 тысяч рублей

Заключенный предложил 200 тысяч рублей за изъятие из личного дела материалов дисциплинарных взысканий за нарушение правил внутреннего распорядка. Так он хотел купить себе положительную характеристику для замены неотбытой части наказания на более мягкий вид. Офицер от денег отказался и сообщил об этом вышестоящему начальству.