В Красноярском крае осужденный пытался подкупить сотрудника колонии за 200 тысяч рублей

В богучанской колонии строгого режима № 42 осужденный пытался дать взятку начальнику отряда отдела по воспитательной работе, сообщили в ГУФСИН по Красноярскому краю.
Заключенный предложил 200 тысяч рублей за изъятие из личного дела материалов дисциплинарных взысканий за нарушение правил внутреннего распорядка. Так он хотел купить себе положительную характеристику для замены неотбытой части наказания на более мягкий вид. Офицер от денег отказался и сообщил об этом вышестоящему начальству.
«Сотруднику ИК-42, предотвратившему совершение преступления коррупционной направленности, объявлена благодарность от имени руководства ГУФСИН и подготовлены документы на премирование», — рассказали в тюремном ведомстве.
В отношении осужденного возбудили уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий»), максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.