Иностранец получил условный срок в Хабаровске за нарушение миграционного закона

Фигурант дела, учредитель и генеральный директор коммерческой организации, с ноября 2022 года по июль 2025 года предложил иностранной гражданке оформить документы для въезда в РФ взамен погашения долга. Он осознавал, что женщина не собирается работать в его компании. Сотрудники фирмы по его распоряжению подготовили и передали в госорганы документы для въезда и проживания иностранки.