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Иностранец получил условный срок в Хабаровске за нарушение миграционного закона

Краснофлотский районный суд Хабаровска вынес приговор в отношении 44 летнего иностранного гражданина.

Источник: Комсомольская правда

Краснофлотский районный суд Хабаровска вынес приговор в отношении 44 летнего иностранного гражданина по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ. Мужчина признан виновным в организации незаконного въезда и пребывания иностранки на территории России, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Фигурант дела, учредитель и генеральный директор коммерческой организации, с ноября 2022 года по июль 2025 года предложил иностранной гражданке оформить документы для въезда в РФ взамен погашения долга. Он осознавал, что женщина не собирается работать в его компании. Сотрудники фирмы по его распоряжению подготовили и передали в госорганы документы для въезда и проживания иностранки.

Деятельность злоумышленника пресекли сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю. Подсудимый полностью признал вину в ходе судебного процесса.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

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