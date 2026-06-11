Мужчина держал живого осетра на привязи у дома в Хабаровском крае

64-летний житель Николаевска-на-Амуре добыл рыбу сетью с лодки, принес к берегу и закрепил веревкой к доске в воде. В дальнейшем амурского осетра он планировал съесть. Это было не единственное подобное преступление. Задержание произошло также на реке Амур у села Сахаровка. В катере с мотором находились двое жителей Николаевска-на-Амуре и 35-летний хабаровчанин. На дне катера нашли четырех осетров. Все трое ранее неоднократно судимы, в том числе за аналогичное преступление. Пять живых осетров изъяты и выпущены в естественную среду. Орудия лова и плавсредства помещены на ответственное хранение. Рыбакам грозит ответственность. Источник УМВД России по Хабаровскому краю.