Зоны отдыха благоустроят в Хабаровском районе благодаря президентскому нацпроекту

В Хабаровском районе края, в сёлах Дружба и Сергеевка, началось благоустройство зон отдыха — средства на реализацию проектов выделены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», данные территории выбрали сами местные жители в ходе Всероссийского голосования.
По информации пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства региона, в Сергеевке зона отдыха благоустраивается на территории между домами № 1 и № 4 по улице 21 километр Сарапульского шоссе. Проект предусматривает организацию прогулочных дорожек, установку скамеек и урн, монтаж освещения. Аналогичные работы проведут и в селе Дружба — там общественное пространство между улицами Школьной и Юбилейной.
— В прошлом году за федеральные средства в Дружбе появилась современная спортивная площадка. Благодаря активному участию жителей в голосовании удалось реализовать проект. Сейчас территория очень востребована: дети играют, проводятся конкурсы, — рассказал и.о. заместителя председателя комитета по обеспечению жизнедеятельности населения администрации Хабаровского района Геннадий Фесик.
Сергеевское сельское поселение также не отстаёт и активно участвует в федеральном проекте не первый год. Так, ранее в селе Калинка, которое относится к данному поселению, благоустроили зону отдыха. Там уложили асфальтированную пешеходную дорожку, смонтировали освещение, установили стелу «Калинка», а также информационные стенды об истории села.