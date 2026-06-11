Зоны отдыха благоустроят в Хабаровском районе благодаря президентскому нацпроекту

Сергеевское сельское поселение также не отстаёт и активно участвует в федеральном проекте не первый год. Так, ранее в селе Калинка, которое относится к данному поселению, благоустроили зону отдыха. Там уложили асфальтированную пешеходную дорожку, смонтировали освещение, установили стелу «Калинка», а также информационные стенды об истории села.