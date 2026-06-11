Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зоны отдыха благоустроят в Хабаровском районе благодаря президентскому нацпроекту

Общественные пространства организуют в сёлах Дружба и Сергеевка.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском районе края, в сёлах Дружба и Сергеевка, началось благоустройство зон отдыха — средства на реализацию проектов выделены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», данные территории выбрали сами местные жители в ходе Всероссийского голосования.

По информации пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства региона, в Сергеевке зона отдыха благоустраивается на территории между домами № 1 и № 4 по улице 21 километр Сарапульского шоссе. Проект предусматривает организацию прогулочных дорожек, установку скамеек и урн, монтаж освещения. Аналогичные работы проведут и в селе Дружба — там общественное пространство между улицами Школьной и Юбилейной.

— В прошлом году за федеральные средства в Дружбе появилась современная спортивная площадка. Благодаря активному участию жителей в голосовании удалось реализовать проект. Сейчас территория очень востребована: дети играют, проводятся конкурсы, — рассказал и.о. заместителя председателя комитета по обеспечению жизнедеятельности населения администрации Хабаровского района Геннадий Фесик.

Сергеевское сельское поселение также не отстаёт и активно участвует в федеральном проекте не первый год. Так, ранее в селе Калинка, которое относится к данному поселению, благоустроили зону отдыха. Там уложили асфальтированную пешеходную дорожку, смонтировали освещение, установили стелу «Калинка», а также информационные стенды об истории села.