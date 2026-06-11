Депутат Государственной Думы от Хабаровского края, руководитель Хабаровского регионального отделения «Единой России» Максим Иванов проверил ход ремонта федеральной трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре в районе села Восточное. Эта дорога связывает краевой центр с Комсомольском-на-Амуре и северными территориями края. Для жителей, водителей, предприятий и социальных служб это не просто транспортный маршрут, а одна из главных артерий региона. При этом именно качество этой трассы многие годы оставалось одной из самых частых тем обращений к депутату.
На участке сейчас идут активные дорожные работы: фрезерование старого покрытия, укладка нового асфальтобетона, укрепление обочин, строительство искусственных сооружений и обустройство элементов безопасности.
Представители подрядной организации доложили Иванову о ходе ремонта, сроках и технологических решениях. Депутат также пообщался с дорожниками и местными жителями.
«По дорогам ко мне всегда приходит много обращений. И эта трасса — одна из самых важных. Она соединяет Хабаровск с Комсомольском-на-Амуре, с севером края, с территориями, где людям особенно нужна нормальная транспортная связь. Жители жаловались на качество дороги, и важно, что этот вопрос не остался просто жалобой. Объект включён в народную программу, федеральные средства доведены, работы идут. Теперь наша задача — не расслабляться и довести ремонт до нормального результата», — сказал Максим Иванов.
По словам депутата, для жителей важен не сам факт ремонта, а то, что после него дорога должна стать удобнее и безопаснее. Отдельное внимание на объекте уделяется не только покрытию, но и элементам безопасности движения.
Максим Иванов: Дорога на Комсомольск должна перестать быть испытанием для людей. Фото: Предоставлено ЕР.
Максим Иванов: Дорога на Комсомольск должна перестать быть испытанием для людей. Фото: Предоставлено ЕР.
Максим Иванов: Дорога на Комсомольск должна перестать быть испытанием для людей. Фото: Предоставлено ЕР.
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Один из таких вопросов — переход через Восточное шоссе, где школа находится через дорогу от жилого микрорайона. Раньше жители неоднократно говорили о рисках для детей и взрослых. В рамках работ здесь предусмотрено решение, которое должно снять эту проблему.
«Когда мы говорим о дороге, речь не только об асфальте. Речь о безопасности людей. На Восточном дети каждый день переходят дорогу к школе, и родители должны быть спокойны за них. По просьбе жителей здесь будет подземный переход. Это как раз тот случай, когда обращение людей превращается в конкретное решение: ребёнок сможет спокойно пройти в школу, не зависеть от светофора, погоды или внимательности водителя», — отметил Иванов.
В 2026 году дорожная кампания в Хабаровском крае идёт сразу на нескольких уровнях. Совокупный объём работ превышает 300 километров: свыше 160 километров приходится на федеральные трассы, более 140 километров — на региональные и местные дороги.
На региональной и муниципальной сети работы ведутся в том числе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В перечне — десятки участков дорог, мостовые сооружения, объекты в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани, Амурске и Хабаровском районе.
Заместитель министра транспорта и дорожного строительства Хабаровского края Олег Киндеев подчеркнул, что программа направлена прежде всего на дороги, которыми люди пользуются каждый день.
«В этом году по программе “Инфраструктура для жизни” в крае предусмотрены работы на 59 дорогах и трёх мостовых сооружениях. Для нас принципиально важно восстанавливать не абстрактные километры, а дороги, которые ведут к школам, больницам, пожарным частям, к социальным объектам. Всего в этом году будет сделано 142 километра дорог. Это серьёзный объём для Хабаровского края и важный шаг к тому, чтобы людям было комфортнее жить и передвигаться по краю», — сказал Олег Киндеев.
Представители подрядчика сообщили, что ремонтируемый участок федеральной трассы составляет 20 километров. Его приводят ко второй технической категории. Работы рассчитаны на три года — 2025, 2026 и 2027 годы, завершение запланировано на октябрь 2027 года.
Максим Иванов: Дорога на Комсомольск должна перестать быть испытанием для людей. Фото: Предоставлено ЕР.
Максим Иванов: Дорога на Комсомольск должна перестать быть испытанием для людей. Фото: Предоставлено ЕР.
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Руководитель проекта генеральной подрядной организации «Стройдорсервис» Михаил Алексеев сообщил, что в тёплый сезон на участке развёрнут полный комплекс работ.
«Сейчас выполняем земляное полотно, искусственные сооружения, дорожную одежду, нижний и верхний слои асфальтобетона. В этом году планируем сделать 5 километров полностью готового участка от Малиновки до Сергеевки и 16 километров — в нижнем слое асфальтобетона. Для водителей это значит главное: к концу года движения по грунтовым участкам здесь быть не должно, транзитный транспорт будет идти по твёрдому покрытию», — пояснил Михаил Алексеев.
Иванов отдельно отметил, что на объекте работает местная компания. По его словам, это важно не только с точки зрения налогов и рабочих мест, но и с точки зрения ответственности за качество.
«Здесь работает “Стройдорсервис” — компания, зарегистрированная в Хабаровском крае. Для меня это важный момент. Местный подрядчик сам ездит по этим дорогам, его сотрудники живут здесь, возят детей в школы, пользуются этой же инфраструктурой. Поэтому и отношение к работе должно быть не формальным. Сегодня мы видим, что техника есть, люди работают, график держится. Но контроль всё равно должен быть постоянным: дорога нужна не для отчёта, а для жителей», — подчеркнул Максим Иванов.