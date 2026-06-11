Максим Иванов: Дорога на Комсомольск должна перестать быть испытанием для людей

«В этом году по программе “Инфраструктура для жизни” в крае предусмотрены работы на 59 дорогах и трёх мостовых сооружениях. Для нас принципиально важно восстанавливать не абстрактные километры, а дороги, которые ведут к школам, больницам, пожарным частям, к социальным объектам. Всего в этом году будет сделано 142 километра дорог. Это серьёзный объём для Хабаровского края и важный шаг к тому, чтобы людям было комфортнее жить и передвигаться по краю», — сказал Олег Киндеев.