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Росстат сообщил о росте цен на бензин в Татарстане

АИ 95 вырос в цене на два процента до 67,80 рубля за литр.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане зафиксировали очередной рост цен на автомобильное топливо. За неделю средняя стоимость бензина в республике увеличилась с 64,86 до 65,74 рубля за литр. Такие данные приводит Росстат.

Сильнее всего подорожание заметно в сегменте АИ 95. Цена этой марки подскочила на два процента — с 66,38 до 67,80 рубля за литр. АИ 92 стал дороже с 62,57 до 62,97 рубля.

Премиальный бензин АИ 98 теперь стоит 91,67 рубля против 91,16 рубля неделей ранее. Дизельное топливо тоже прибавило в цене — с 74,59 до 75,44 рубля за литр.

Ранее мы сообщали, что в Казани на некоторых АЗС бензин АИ-95 взлетел в цене на 9 рублей за литр. Это на 13,4 процента больше, чем раньше.