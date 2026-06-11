Норильский коммерсант незаконно пытался продать 16 литров домашнего варенья

Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в норильском магазине на Ленинском проспекте 16,2 литра домашнего варенья и другую продукцию без необходимых документов. Сотрудники ведомства проверили магазин, так как бизнесмен не уведомил о начале деятельности. Инспекторы обнаружили многочисленные нарушения. В частности, в реализации находились продукты на общую сумму более 12 600 рублей без сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность товара: рахат-лукум в ассортименте (5,249 кг), варенье домашнее ежевичное, облепиховое, клубничное, вишневое, брусничное (16,2 л), манго сушеное (1 кг), мальва (0,2 кг). Продукция не имела и необходимой маркировки (о составе, условиях хранения, данных производителя и т. д.) и снята с реализации владельцем магазина. В торговой точке не был своевременно проведен ремонт, в результате на потолке появились трещины и протечки, что также является нарушением. Бизнесмен оштрафован на 20 000 рублей.