Первым заместителем министра культуры Красноярского края стала Анастасия Карцева

Министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов сообщил в своем канале о том, что его первым заместителем стала Анастасия Карцева. До этого назначения новый первый замминистра занимала кресло директора Красноярского ансамбля танца Сибири имени Годенко. В сфере красноярской культуры Анастасия Карцева трудится больше 20 лет. Начинала с должности администратора в театре оперы и балета. Работала в минкультуры, возглавляла отдел культурно-массовых акций. Почти десять лет была заместителем гендиректора Красноярской филармонии. До последнего назначения три года возглавляла Ансамбль танца Сибири. Напомним, на минувшей неделе Павел Солодков покинул пост заместителя губернатора Красноярского края.