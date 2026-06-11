Из-за сбоев в работе терминалов в России стали чаще снимать наличные — ЦБ

Доля наличных в денежной массе за год изменилась незначительно: раньше показатель составлял около 14%, сейчас — примерно 14,4%, и он всё ещё ниже уровня конца 2024 года. Заботкин объяснил это потребностью людей в деньгах для обычных расходов и небольшого запаса. Особенно заметным такой спрос становится, когда оплатить покупку картой или телефоном не получается из-за проблем со связью или работой терминалов.