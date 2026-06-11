Глава Рособрнадзора исключил отмену ЕГЭ в 2027 году

Отмена ЕГЭ в 2027 году не планируется, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. «Я надеюсь, не будет никаких катаклизмов, подобных ковиду. Хотя мы даже в ковид проводили экзамен. Каких-то серьезных изменений пока мы не планируем», — сказал господин Музаев в разговоре с «РИА Новости».