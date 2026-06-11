Аномальная жара повредила дорогу на юге Казахстана, заявили в «КазАвтоЖол»

Уже четыре случая деформации дорожного полотна зафиксировали в Туркестанской области. Один из таких участков находится на Северной объездной дороге Шымкента.
Специалисты заверили, что подобные случаи не связаны со строительным браком. По их словам, при проектировании были учтены температурные нагрузки, а через каждые пять метров предусмотрены специальные деформационные швы.
И тем не менее сильная жара создает дополнительную нагрузку на покрытие, которое эксплуатируется уже более 10 лет. «Сильная жара держится уже около 15 дней. В Туркестанской области температура воздуха поднимается до 35−42 градусов. На сегодняшний день мы выявили четыре участка с деформациями. На всех этих местах проведены восстановительные работы».
Согласно данным метеорологов, в течение всего месяца ожидается сильная жара. В этих условиях мы работаем круглосуточно, в режиме дежурства«, — пояснил руководитель областного филиала “КазАвтоЖол” Ербол Примбетов.