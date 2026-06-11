Аномальная жара повредила дорогу на юге Казахстана, заявили в «КазАвтоЖол»

И тем не менее сильная жара создает дополнительную нагрузку на покрытие, которое эксплуатируется уже более 10 лет. «Сильная жара держится уже около 15 дней. В Туркестанской области температура воздуха поднимается до 35−42 градусов. На сегодняшний день мы выявили четыре участка с деформациями. На всех этих местах проведены восстановительные работы».