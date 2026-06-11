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Россия заместила импорт рыбы из Армении поставками из Ирана и Турции

Россия успешно заместила импорт живой рыбы из Армении поставками от новых партнеров. Об этом рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Россия успешно заместила импорт живой рыбы из Армении поставками от новых партнеров. Об этом рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

— Мы понимали, что нам придется вводить ограничения. Для этого в противовес открывали поставки из других стран. Например, по поставкам форели мы переориентировались на Иран и Турцию, — уточнил руководитель ведомства.

Кроме того, он подчеркнул важность наличия широкого выбора поставщиков — чем их больше, тем легче работать. Таким образом исключается риск нехватки какой-либо продукции.

— Ведь если мы зависим от кого-то одного, тогда может возникнуть нехватка какой-либо продукции. Сейчас такого нет, у нас есть большой выбор, — цитирует Данкверта ТАСС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Армения уже приняла закон о вступлении в Европейский союз (ЕС), поэтому вопрос о членстве страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) стоит ребром, разбираться нужно оперативно.

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