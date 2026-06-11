Мэр Казани утвердил 13 проектов реконструкции

Не обойдут вниманием и образовательную инфраструктуру. Один из учебных корпусов КНИТУ-КАИ ожидает капитальный ремонт с пристройкой, а также панорамное остекление и архитектурная подсветка, что кардинально изменит внешний вид здания. Изменения коснутся и коммерческой недвижимости. На улице Сары Садыковой появится торговый комплекс, на Подлужной — общественное здание, а на Тихомирнова — бизнес-центр. Параллельно пройдет реконструкция существующих объектов на улице Клары Цеткин.