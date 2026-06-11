Мэр Казани утвердил 13 проектов реконструкции

Казань ждут масштабные архитектурные преобразования. Ильсур Метшин, мэр города, утвердил 13 концепций реконструкции и нового строительства, которые представила главный архитектор столицы Татарстана Ильсияр Тухватуллина. В перечень вошли как точечные изменения в исторических районах, так и создание современных общественных пространств.
Одним из самых заметных объектов станет преобразование клубного дома на улице Айвазовского, который планируется превратить в «здание-корабль» — уникальную архитектурную форму, способную привлечь внимание горожан и туристов. Не менее интересный проект ждет площадь завода Петцольда: здесь появится подземный паркинг, тогда как наземную часть полностью благоустроят с созданием пешеходной зоны и масштабным озеленением.
На улице Мазита Гафури начнется строительство многофункционального духовного центра с общежитием. При этом архитекторы сохранят доминантное положение «Розовой» мечети, аккуратно вписав новый комплекс в сложившийся религиозный и градостроительный контекст.
Не обойдут вниманием и образовательную инфраструктуру. Один из учебных корпусов КНИТУ-КАИ ожидает капитальный ремонт с пристройкой, а также панорамное остекление и архитектурная подсветка, что кардинально изменит внешний вид здания. Изменения коснутся и коммерческой недвижимости. На улице Сары Садыковой появится торговый комплекс, на Подлужной — общественное здание, а на Тихомирнова — бизнес-центр. Параллельно пройдет реконструкция существующих объектов на улице Клары Цеткин.
Все утвержденные проекты еще предстоит окончательно рассмотреть на межведомственной комиссии с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Реализация этих планов должна не только разгрузить транспортную сеть и улучшить социальную инфраструктуру, но и придать облику Казани еще больше современности и узнаваемости.