Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики предупредили белорусов про грозы и шквал днем 11 июня

Белгидромет вынес предупреждение о грозах и сильном ветре на 11 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси 11 июня ожидаются грозы и шквалистый ветер, сообщает pogoda.by.

Так, днем в четверг на большей части республики ожидаются непродолжительные дожди, местами прогремят грозы и выпадут обильные осадки.

Ветер в течение суток будет северо-восточного направления с переходом на западный около 4 — 9 метров в секунду. При грозах порывы ветра будет до 14 метров в секунду, а в некоторых районах — шквалистое усиление ветра с порывами 15 — 20 метров в секунду и ливни.

— Объявлен оранжевый уровень опасности, — предупредили синоптики.

В дневные часы воздух прогреется от +18 в западных районах до +30 на востоке Беларуси.

Кстати, ранее Белгидромет сказал, какой будет погода летом в Беларуси.

А еще мы писали, что медведь преследовал дачника во время утренней пробежки под Шумилино.