Синоптики предупредили белорусов про грозы и шквал днем 11 июня

Ветер в течение суток будет северо-восточного направления с переходом на западный около 4 — 9 метров в секунду. При грозах порывы ветра будет до 14 метров в секунду, а в некоторых районах — шквалистое усиление ветра с порывами 15 — 20 метров в секунду и ливни.