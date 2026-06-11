Синоптики предупредили белорусов про грозы и шквал днем 11 июня

В Беларуси 11 июня ожидаются грозы и шквалистый ветер, сообщает pogoda.by.
Так, днем в четверг на большей части республики ожидаются непродолжительные дожди, местами прогремят грозы и выпадут обильные осадки.
Ветер в течение суток будет северо-восточного направления с переходом на западный около 4 — 9 метров в секунду. При грозах порывы ветра будет до 14 метров в секунду, а в некоторых районах — шквалистое усиление ветра с порывами 15 — 20 метров в секунду и ливни.
— Объявлен оранжевый уровень опасности, — предупредили синоптики.
В дневные часы воздух прогреется от +18 в западных районах до +30 на востоке Беларуси.
Кстати, ранее Белгидромет сказал, какой будет погода летом в Беларуси.
А еще мы писали, что медведь преследовал дачника во время утренней пробежки под Шумилино.