На месте поисков пропавшей в 2025 году семьи Усольцевых нашли вещи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае продолжается расследование и поиск пропавшей осенью 2025 года семьи Усольцевых.
Очередной этап поисков проходил с 4 по 9 июня в районе Кутурчинского Белогорья, на территории Манско-Уярского округа, сообщили в региональном управлении СК РФ. К работам были привлечены спасатели, сотрудники полиции и других силовых структур, специалисты Госохотнадзора и волонтеры отряда «ЛизаАлерт».
Поисковая группа обследовала около тысячи квадратных километров сложной местности в районе скальных массивов «Буратинка» и «Мальвинка». Именно здесь ранее фиксировался последний сигнал мобильного телефона главы семьи, отмечают на сайте gnkk.ru.
В ходе обследования были обнаружены предметы, которые могут иметь отношение к пропавшим. Все находки изъяты и направлены на экспертизу для установления их происхождения и возможной принадлежности семье.
После анализа полученных материалов будет принято решение о дальнейших действиях — о продолжении поисков на отдельных участках либо изменении их формата.
Напомним, 28 сентября 2025 года супруги Усольцевы с 5-летней дочерью отправились в поход в районе Кутурчинского Белогорья и не вернулись. По факту их исчезновения возбуждено уголовное дело.
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