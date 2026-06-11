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«Повезло же мужу»: Жания Джуринская показала фигуру в бикини на мальдивском пляже

Казахстанская актриса Жания Джуринская, звезда фильмов «Розыгрыш по-казахски», «Я пышка», покрасовалась в бикини и восхитила стройной фигурой, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Жания Джуринская и ее супруг, актер Данияр Хизметов, улетели на Мальдивы, чтобы отдохнуть от городской суеты.

Солнце, океан и отличное настроение — невероятную атмосферу полного релакса можно увидеть на фото и видео, которыми Жания и Данияр делятся в Сети.

На этот раз мать двоих детей пощеголяла в бикини и похвасталась стройной фигурой. В карусели можно также увидеть их совместные фото с мужем.

«Джуринская красотка», «Восторг», «Вот она, любовь и крепкая семья», «Шикарная фигура», «Обожаю ее», «Идеальная пара», «Повезло же мужу», — пишут комментаторы в Сети.