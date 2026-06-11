«Повезло же мужу»: Жания Джуринская показала фигуру в бикини на мальдивском пляже

Жания Джуринская и ее супруг, актер Данияр Хизметов, улетели на Мальдивы, чтобы отдохнуть от городской суеты.
Солнце, океан и отличное настроение — невероятную атмосферу полного релакса можно увидеть на фото и видео, которыми Жания и Данияр делятся в Сети.
На этот раз мать двоих детей пощеголяла в бикини и похвасталась стройной фигурой. В карусели можно также увидеть их совместные фото с мужем.
«Джуринская красотка», «Восторг», «Вот она, любовь и крепкая семья», «Шикарная фигура», «Обожаю ее», «Идеальная пара», «Повезло же мужу», — пишут комментаторы в Сети.