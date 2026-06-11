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Минобороны России за ночь сбило над регионом 330 БПЛА

В ночь с 10 на 11 июня ВСУ вновь предприняли попытку террористического удара по.

В ночь с 10 на 11 июня ВСУ вновь предприняли попытку террористического удара по мирным городам России. Минобороны сообщило об уничтожении сотен дронов в воздушном пространстве над 12 регионами.

— В период с 20:00 мск 10 июня до 7:00 мск 11 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 330 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — уточнили в военном ведомстве.

Среди регионов, ставших целью противника: Брянская, Курская, Белгородская, Орловская, Смоленская, Калужская, Тульская, Тверская, Владимирская области, Краснодарский край, Московский регион, Крым. Кроме того, дроны сбивались над Чёрным и Азовскими морями.

Отметим, Волгоградскую область минувшей ночью атака дронов обошла стороной. Беспилотная опасность в регионе не объявлялась, воздушное пространство свободно используется гражданской авиацией для осуществления полётов, однако на фоне атак на центральную Россию в воздушной гавани Волгограда всё же произошёл сбой в расписании приёма и отправления самолётов.

Фото из архива Минобороны России.

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