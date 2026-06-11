Городские истории Комсомольска-на-Амуре расскажут в иммерсивном спектакле

Музей изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре начал разработку уникального социокультурного проекта «Включи город» — иммерсивного спектакля-променада, приуроченного к 95-летию города. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Это не просто экскурсия, а инновационный аудиоспектакль-прогулка, который призван переосмыслить привычное городское пространство через призму личных историй, воспоминаний старожилов и многогранную культурную идентичность комсомольчан.
Маршрут променада тщательно продуман: он покажет гостям не только хронологию событий, но и творческую жизнь города. Участники узнают о художниках и архитекторах, о мозаичных панно и разных стилях, сформировавшем уникальный облик Комсомольска-на-Амуре.
— Начальная точка маршрута — музей, а финальная — смотровая площадка на набережной, откуда открывается панорама Амура и городских кварталов, — поделилась заведующая сектором современного искусства Комсомольского-на-Амуре музея изобразительных искусств Анна Денкина.
По ее словам, в музее уже есть все необходимое техническое оснащение для полноценного иммерсивного спектакля.
Одновременно гостями спектакля станут не более 10 человек. Группу будут сопровождать два музейных сотрудника.
— Маршрут максимально безопасен и удобен, он рассчитан на любой возраст и уровень физической подготовки, — уточнила Анна Денкина.
Общая продолжительность необычной прогулки составит чуть более часа.
Проект «Включи город» будет заявлен на конкурс грантов Президентского фонда культурных инициатив. Победа в конкурсе позволит запустить спектакль-променад уже в юбилейном 2027 году.