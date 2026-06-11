Городские истории Комсомольска-на-Амуре расскажут в иммерсивном спектакле

Маршрут променада тщательно продуман: он покажет гостям не только хронологию событий, но и творческую жизнь города. Участники узнают о художниках и архитекторах, о мозаичных панно и разных стилях, сформировавшем уникальный облик Комсомольска-на-Амуре.