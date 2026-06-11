Смертельный удар в шею: Ростовчанин предстанет перед судом за убийство знакомого

В Ростове мужчина предстанет перед судом за убийство знакомого. Об этом сообщает пресс-служба донского следкома.
По версии следствия, 31 марта 2026 года 55-летний ростовчанин выпивал со своим знакомым у себя дома в Октябрьском районе. Мужчины поссорились, и хозяин квартиры схватился за нож. От удара в шею 56-летний гость скончался на месте.
Ростовчанина задержали, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Свою вину он признал полностью.
— В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении ведомства.
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