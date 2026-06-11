Демографический бренд «Край счастливых семей» появился в Хабаровском крае

Новый бренд объединяет все, что сегодня делается в Хабаровском крае для поддержки семей — от мер социальной поддержки и внедрения выплат до строительства новых скверов и благоустройства общественных пространств. В разработке этого бренда участвовали не только краевые власти, но и эксперты разного профиля, а также активисты организации «Отцы Хабаровского края». В качестве символа нового бренда выбран петроглиф в виде солнца, а также семейные люди, стилизованные под хабаровские сопки, и река Амур. Среди главных тем бренда будут многочисленные меры поддержки семей, которые сейчас есть в Хабаровском крае. Причем власти будут не только разрабатывать и внедрять данные меры, но и активно информировать об этом жителей региона. «Сегодня многие жители Хабаровского края просто не знают о тех мерах господдержки, которые существуют для семей с детьми. И мы в рамках нашего бренда подробно разберем все меры поддержки и донесем их до каждой семьи. Кроме того, мы будем показывать конкретные кейсы отдельных семей — как проблемы, с которыми они сталкиваются и успешно решают их, так и самые разные положительные примеры. К нам в последнее время часто обращаются семьи, рассказывая о своих победах, и мы будем демонстрировать эти победы на весь регион. На них мы сделаем отдельный акцент», — рассказала Марина Морозова, заместитель министра внутренней и информационной политики правительства Хабаровского края. Также в ближайшее время будет запущена целая линейка фирменного мерча с символикой бренда «Край счастливых семей». Ее будут активно использовать в молодежных, семейных и демографических мероприятиях, а еще она появится на полках местных магазинов. По словам Марины Морозовой, новый бренд в этом плане будет похож на «Сделано в Хабаровском крае», который уже получил большую известность как внутри региона, так и за его пределами.