Библиотеки Красноярска становятся центрами жизни районов

Сегодня в библиотечную сеть Красноярска входят 44 муниципальные библиотеки. В 2025 году их посетили около 255 тысяч зарегистрированных читателей, а общее число посещений достигло 2,5 миллиона. В последние годы идет обновление библиотек — уже модернизировано 27 учреждений. В 2026 году новую жизнь получат библиотека имени Самуила Маршака, библиотека «Лукоморье» и Центральная детская библиотека имени Корнея Чуковского в Березовке. После муниципальной реформы в библиотечную систему Красноярска вошли новые 11 учреждений, объединенные в отдельную централизованную библиотечную систему. На развитие библиотечной сети в 2026 году предусмотрено около 537,5 миллиона рублей из федерального, краевого и городского бюджетов. Еще 12,5 миллиона рублей направят на пополнение книжных фондов.