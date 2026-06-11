Библиотеки Красноярска становятся центрами жизни районов

Депутаты красноярского городского Совета обсудили развитие библиотечной сети на выездном заседании в библиотеке имени Достоевского.
После модернизации библиотека № 1 имени Ф. М. Достоевского стала одним из самых заметных культурных пространств Октябрьского района. В самой библиотеке депутатам показали электронную систему выдачи книг, интерактивные панели, современные читальные зоны, обновленный книжный фонд и пространство для детей. Здесь можно не только взять книгу домой, но и самостоятельно оформить выдачу через электронные станции, поработать за компьютером, посетить мастер-классы и образовательные программы.
По словам руководителя главного управления культуры администрации Красноярска Любови Сахаровой, библиотеки остаются одними из самых востребованных учреждений культуры города: «Библиотека — это давно уже не просто место, где хранятся книги. Это настоящий центр притяжения, где постоянно что-то происходит: люди общаются, учатся, проводят свободное время».
Сегодня в библиотечную сеть Красноярска входят 44 муниципальные библиотеки. В 2025 году их посетили около 255 тысяч зарегистрированных читателей, а общее число посещений достигло 2,5 миллиона. В последние годы идет обновление библиотек — уже модернизировано 27 учреждений. В 2026 году новую жизнь получат библиотека имени Самуила Маршака, библиотека «Лукоморье» и Центральная детская библиотека имени Корнея Чуковского в Березовке. После муниципальной реформы в библиотечную систему Красноярска вошли новые 11 учреждений, объединенные в отдельную централизованную библиотечную систему. На развитие библиотечной сети в 2026 году предусмотрено около 537,5 миллиона рублей из федерального, краевого и городского бюджетов. Еще 12,5 миллиона рублей направят на пополнение книжных фондов.
Заведующая библиотекой Наталья Аршинова рассказала, что после реконструкции посетителей стало больше: «Мы всегда были очень теплой библиотекой. А после обновления стали яркими, открытыми и заметными. Люди приходят с детьми, приводят родителей, друзей, остаются у нас надолго. Для нас всегда самым главным был читатель».
О востребованности библиотеки говорят и сами посетители. Постоянная читательница Евгения Пастухова признается, что приходит сюда не только за книгами: «Здесь очень комфортно и уютно. Нравится пространство, большой выбор литературы и сотрудники, которые всегда готовы помочь. Иногда прихожу за книгами, иногда просто поработать. Для меня это уже гораздо больше, чем просто библиотека».
Во время заседания депутаты обсудили не только развитие библиотечной сети, но и благоустройство территории рядом с библиотекой имени Достоевского. Внимание обратили на входную группу и лестницу, ведущую к зданию. Сейчас они нуждаются в обновлении, а доступ для маломобильных посетителей остается не самым удобным.
Город уже рассматривает варианты благоустройства. Проект предполагает сохранение растущих рядом деревьев, ремонт лестницы, обустройство удобного пандуса и создание небольшой зоны для отдыха и чтения на свежем воздухе. Однако для реализации проекта необходимо договориться с жителями дома, поскольку часть территории относится к общедомовому имуществу.
Еще одной перспективной идеей может стать открытие библиотечного пространства в одном из торговых центров города. Бизнес готов предоставить помещение, сделать ремонт и оснастить площадку необходимым оборудованием. От города потребуется организовать работу библиотеки и обеспечить ее специалистами.
Председатель комиссии по социальной политике Красноярского городского Совета депутатов Оксана Ларионова считает этот проект интересным примером взаимодействия бизнеса и муниципалитета.
«Это очень необычный пример социальной ответственности бизнеса. Молодежь сегодня часто проводит время в торговых центрах. Если там появится пространство, где можно почитать, поработать, принять участие в мероприятиях или просто провести время с пользой, это станет важным дополнением городской культурной среды», — отметила она.
Обсуждение показало, что красноярские библиотеки давно перестали быть просто книжными хранилищами. Сегодня они становятся культурными центрами районов, местами для встреч, общения и реализации общественных инициатив.
В ближайшие годы город продолжит модернизировать библиотеки, обновлять книжные фонды и развивать новые форматы работы. А значит, у красноярцев будет появляться все больше современных пространств рядом с домом, где можно читать, учиться, общаться и проводить свободное время.