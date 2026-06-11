Пожарные спасли женщину и мальчика из горящей квартиры в Красноярске

Также из дома спасли 38-летнюю женщину. Она была дома с дочерью, когда услышала хлопок в соседней комнате. Там уже начинался пожар. Женщина отвела дочь к соседям, а затем вернулась в квартиру, чтобы попытаться спасти имущество. Пожарные успели эвакуировать ее до того, как она надышалась дымом.