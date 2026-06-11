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Пожарные спасли женщину и мальчика из горящей квартиры в Красноярске

В Красноярске пожарные спасли 38-летнюю женщину и 10-летнего мальчика из горящей квартиры в многоэтажке.

В Красноярске пожарные спасли 38-летнюю женщину и 10-летнего мальчика из горящей квартиры в многоэтажке. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Пожар произошел вечером 5 июня в Ленинском районе. Квартира загорелась на 12 этаже 24-этажного жилого дома. Когда первое подразделение прибыло на место, с балкона шел открытый огонь. 10-летний мальчик находился дома один. Несмотря на испуг, он поступил правильно и закрыл нос и рот мокрой тряпкой, чтобы не надышаться дымом. Пожарные вывели его по лестнице с помощью спасательного устройства.

Также из дома спасли 38-летнюю женщину. Она была дома с дочерью, когда услышала хлопок в соседней комнате. Там уже начинался пожар. Женщина отвела дочь к соседям, а затем вернулась в квартиру, чтобы попытаться спасти имущество. Пожарные успели эвакуировать ее до того, как она надышалась дымом.

На тушении работали 29 человек и 5 единиц техники. Огонь ликвидировали в течение двух часов на площади 17 квадратных метров. Пострадавших нет. Пожар повредил вещи в одной квартире и пластиковые окна в другой. Причиной стало аварийное состояние потолочного светильника.

Через несколько дней спасенный мальчик побывал на экскурсии в пожарно-спасательной части Ленинского района. Там он познакомился со своими спасителями и техникой, с помощью которой его вывели из квартиры.

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