Врач назвал продукты, которые помогут пережить пекло в Москве

В Москве уже несколько дней держится сильная жара, и медики советуют горожанам скорректировать рацион. Главный врач одной из столичных больниц в беседе с РИА Новости рассказал, какие продукты лучше исключить из меню, а какие добавить, чтобы легче переносить высокие температуры.