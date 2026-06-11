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Врач назвал продукты, которые помогут пережить пекло в Москве

В Москве уже несколько дней держится сильная жара, и медики советуют горожанам скорректировать рацион.

В Москве уже несколько дней держится сильная жара, и медики советуют горожанам скорректировать рацион. Главный врач одной из столичных больниц в беседе с РИА Новости рассказал, какие продукты лучше исключить из меню, а какие добавить, чтобы легче переносить высокие температуры.

По словам специалиста, в жару стоит отказаться от жирных, жареных и копчёных блюд — тяжёлая еда создаёт лишнюю нагрузку на организм. Сладкие газированные напитки, вопреки ожиданиям, только усиливают жажду, а крепкий кофе и алкоголь приводят к обезвоживанию.

Врач порекомендовал пить больше чистой воды, минеральной воды без газа или зелёного чая. Также полезны овощи и фрукты, богатые влагой и калием: огурцы, томаты, листовой салат, шпинат и другая зелень.

Легкая белковая пища и кисломолочные продукты — курица, рыба, нежирный кефир или творог — помогут поддержать силы без перегрузки пищеварительной системы. Эти советы особенно актуальны в период аномальной жары в столице.