Врач назвал продукты, которые помогут пережить пекло в Москве

В Москве уже несколько дней держится сильная жара, и медики советуют горожанам скорректировать рацион. Главный врач одной из столичных больниц в беседе с РИА Новости рассказал, какие продукты лучше исключить из меню, а какие добавить, чтобы легче переносить высокие температуры.
По словам специалиста, в жару стоит отказаться от жирных, жареных и копчёных блюд — тяжёлая еда создаёт лишнюю нагрузку на организм. Сладкие газированные напитки, вопреки ожиданиям, только усиливают жажду, а крепкий кофе и алкоголь приводят к обезвоживанию.
Врач порекомендовал пить больше чистой воды, минеральной воды без газа или зелёного чая. Также полезны овощи и фрукты, богатые влагой и калием: огурцы, томаты, листовой салат, шпинат и другая зелень.
Легкая белковая пища и кисломолочные продукты — курица, рыба, нежирный кефир или творог — помогут поддержать силы без перегрузки пищеварительной системы. Эти советы особенно актуальны в период аномальной жары в столице.