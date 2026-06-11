«Дюла-тур»: «Чехов», Шира, Бузим и возвращение к своим маршрутам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В финальной части спецпроекта к 33-летию «Дюла-тур» НИА завершает историю компании, которая начиналась в начале 90-х как производственно-коммерческая фирма, затем открывала для красноярцев Таиланд прямыми чартерными рейсами, расширяла географию путешествий от Турции и Европы до Китая, Вьетнама и Японии, а сегодня снова внимательнее смотрит на внутренний туризм. Этот путь оказался не только историей бизнеса, но и историей меняющегося отдыха: сначала Красноярск учился летать в большой мир, потом привыкал выбирать сложные маршруты, а теперь заново открывает для себя Сибирь, Енисей, курорты края и близкие семейные форматы.
В истории «Дюла-тур» есть особая глава, связанная не с дальними странами, а с Енисеем, Шира, Бузимом и внутренним туризмом. Она началась почти одновременно с развитием зарубежных направлений. Уже к середине 90-х стало ясно: людям нужны Таиланд, Турция, Европа, но рядом тоже должно быть место для отдыха — понятное, доступное, свое.
В 1995—1996 годах компания начала серьезнее смотреть на отдых внутри края. Летом красноярцы традиционно ехали на Шира, выбирались на природу, искали санатории, базы отдыха, воду, тишину, возможность провести время с семьей. «Дюла-тур» увидела в этом полноценное направление, а не добавление к зарубежным программам.
Сначала были речные маршруты выходного дня. Компания сотрудничала с Енисейским речным пароходством, заказывала теплоходы — «Матросов», «Чкалов», суда меньшего класса. Маршрут был простым и красивым: с пятницы по воскресенье вниз по Енисею, примерно на 150-й километр, с остановками, площадками для детей, спортивными активностями, купанием и возвращением в Красноярск.
Это был отдых без дальнего перелета, но с ощущением настоящего путешествия. Енисей давал то, что не может дать ни один аэропорт: размер, воздух, течение, северный простор. Для многих красноярцев такой выходной становился маленьким отпуском.
Отдельной легендой этой линии стал теплоход «Антон Чехов». Он появился в Красноярске в конце 90-х и сначала работал преимущественно с иностранными туристами. Европейские операторы фрахтовали судно для круизов до Дудинки и обратно. На борту были американцы, французы, англичане. Маршрут занимал около одиннадцати дней, часть туристов летела самолетом, часть шла по Енисею, группы менялись.
Это был красивый и сильный проект. Сибирь показывали миру через большую реку, культуру, расстояние, северную природу и редкую для иностранного туриста географию. Но мировой туризм снова оказался зависим от истории. После терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке международные потоки резко изменились. Отказы пошли уже на следующий год. Европейские партнеры начали сворачивать программы, и «Чехов» оказался в новой реальности.
Тогда возник вопрос: можно ли взять этот корабль в работу для другого рынка? Владимир Демидов вспоминает, что решение далось непросто. Судно было большим, рассчитанным примерно на 150−170 человек, с высоким уровнем размещения и питания. Чтобы его обслуживать, нужно было собрать персонал, организовать сервис, продумать продажи, найти туристов.
В 2002 году «Дюла-тур» вошла в эту историю. Первый сезон стал испытанием. После него стало понятно: если развивать проект серьезно, нужно выходить на европейский рынок. В 2002 году делегация из Красноярского края отправилась на туристическую выставку в Лондон. В поездке участвовали представители власти, журналисты, специалисты туротрасли. Нужно было показать Енисей, теплоход, Сибирь — не как набор географических слов, а как готовый туристический продукт.
В 2003 году проект еще удалось продолжить. Но год оказался сложным для судоходства: на Енисее было мало воды. Во время рейса через Казачинские пороги стало ясно, насколько рискованной может быть навигация для такого судна. Теплоход шел почти у самого берега, буквально скребя по песку и дну. После этого было принято решение о продаже «Чехова».
Для «Дюла-тур» эти два года остались редким опытом. Когда загрузка дальних рейсов была недостаточной, теплоход несколько раз выводили на короткие маршруты — к тому же 150-му километру. Так красноярцы тоже успели походить на «Чехове» по Енисею. Для многих это было прикосновение к другому уровню речного отдыха — почти европейскому по сервису и абсолютно сибирскому по пейзажу.
Параллельно развивалась линия Шира. Компания арендовала восьмой корпус на курорте, заключила официальный договор, отправляла туда людей несколько лет, набирала персонал. Это был понятный, живой внутренний туризм: лечение, отдых, озеро, летний сезон, стабильный спрос.
Но рынок снова изменился. Массовая Турция с системой «все включено» стала конкурировать даже с местными курортами. Десятидневный тур на Шира стоил примерно столько же, сколько неделя в Турции с перелетом. Для туриста выбор становился все сложнее: за сопоставимые деньги можно было получить море, самолет, отель и зарубежный опыт. Так внутренний туризм столкнулся с конкуренцией выездного.
После Шира в истории компании появился Бузим. Это случилось в 2004 году. Объект находился примерно в 60 километрах от Красноярска и имел важное преимущество: близость к городу. До этого он был связан с алюминиевой промышленностью, затем переходил от владельца к владельцу. Когда «Дюла-тур» пришла туда, база во многом сохраняла быт прежней эпохи: граненые стаканы, алюминиевые приборы, старую посуду, простую инфраструктуру.
Но именно в этом была и возможность. Люди еще не были так избалованы мировыми отелями, требования к отдыху были проще. Первые годы Бузим хорошо заполнялся. Потом запросы начали расти, и стало очевидно: объект нужно постепенно обновлять, ремонтировать, развивать.
Сегодня Бузим — это уже не просто база отдыха, а важная часть структуры компании. Современная «Дюла-тур» состоит из нескольких направлений. Первое — туроператорская работа по внутреннему туризму и агентская работа по зарубежным программам. Второе — «Дюла-экспресс», компания, занимающаяся авиабилетами, железнодорожными и автобусными перевозками, корпоративными и индивидуальными клиентами. Третье — Бузим как собственная площадка для отдыха, событий, спортивных мероприятий и корпоративных заказов.
Для Владимира Демидова 33 года «Дюла-тур» — это не просто возраст компании. Это подтверждение того, что бизнес сумел пройти через разные эпохи туристического рынка: от первых чартеров и очередей за визами до федеральных операторов, онлайн-сервисов, новых маршрутов и более требовательного туриста. За это время с рынка ушли многие крупные игроки, которые казались устойчивыми на десятилетия вперед. «Дюла-тур» сохранила главное — профессиональную репутацию, узнаваемое имя, команду и способность перестраиваться вместе со спросом.
Теперь компания снова смотрит в сторону внутреннего туризма. Россия стала больше путешествовать по себе. Люди едут во Владивосток, Калининград, на Алтай, на Сахалин, в санатории разных регионов. Турист ищет море, маршруты, пейзажи, пешие тропы, озера, здоровье, впечатления рядом.
В этом смысле круг замыкается красиво. «Дюла-тур» начинала с открытия мира для красноярцев, а теперь заново открывает для них Россию и Сибирь. После Таиланда, Турции, Китая и Европы снова становится важным то, что рядом: Енисей, Бузим, Шира, Алтай, региональные маршруты, санатории, семейный отдых.
Есть в этой истории и семейное продолжение. Когда Владимир Демидов начинал бизнес, ему было 33 года. Сегодня «Дюла-тур» отмечает 33-летие, а в день выхода этого материала ее основателю исполняется 66 лет. В этой симметрии есть редкая точность: половина жизни Владимира Петровича связана с компанией, которая выросла из предпринимательской инициативы начала 90-х в один из заметных брендов сибирского туризма. НИА поздравляет Владимира Демидова с днем рождения и отмечает его вклад в развитие туристической отрасли края, деловой среды и общественной жизни региона. За этой биографией — «Дюла», «Дюла-тур», участие в Российском союзе туриндустрии, работа в Законодательном Собрании Красноярского края и десятилетия ответственности за дело, которое стало частью туристической истории Красноярска. Внутри «Дюла-тур» уже сложились трудовые династии: матери и дочери работают рядом, на Бузиме задействован сын основателя. Малый бизнес редко говорит о династиях, но здесь это слово звучит естественно. За три десятилетия компания стала делом, средой и пространством, в котором люди остаются надолго.
«Дюла-тур» прошла путь от биржевой коммерции начала 90-х до прямых чартеров в Азию, от первых виз и очередей у посольства до современной туристической карты, от «Амбассадора» в Паттайе до Бузима под Красноярском. Ее история — это история о том, как региональная компания научилась работать с расстоянием.
Сначала она сокращала путь до мира. Теперь помогает заново увидеть то, что рядом. И, возможно, именно в этом главный смысл нового этапа: настоящий туризм начинается не с километров, а с доверия к тем, кто ведет тебя в дорогу.