«Дюла-тур»: «Чехов», Шира, Бузим и возвращение к своим маршрутам

Есть в этой истории и семейное продолжение. Когда Владимир Демидов начинал бизнес, ему было 33 года. Сегодня «Дюла-тур» отмечает 33-летие, а в день выхода этого материала ее основателю исполняется 66 лет. В этой симметрии есть редкая точность: половина жизни Владимира Петровича связана с компанией, которая выросла из предпринимательской инициативы начала 90-х в один из заметных брендов сибирского туризма. НИА поздравляет Владимира Демидова с днем рождения и отмечает его вклад в развитие туристической отрасли края, деловой среды и общественной жизни региона. За этой биографией — «Дюла», «Дюла-тур», участие в Российском союзе туриндустрии, работа в Законодательном Собрании Красноярского края и десятилетия ответственности за дело, которое стало частью туристической истории Красноярска. Внутри «Дюла-тур» уже сложились трудовые династии: матери и дочери работают рядом, на Бузиме задействован сын основателя. Малый бизнес редко говорит о династиях, но здесь это слово звучит естественно. За три десятилетия компания стала делом, средой и пространством, в котором люди остаются надолго.