К казахстанцам с важным обращением выступило МВД

По данным начальника Департамента криминальной полиции МВД РК Каната Нурмагамбетова, за 5 месяцев 2026 года целевыми оперативно-профилактическими мероприятиями (ОПМ) «Қару» и «Правопорядок» изъято свыше 1200 единиц криминального оружия, из которых:
18 автоматов; 2 гранатомета; свыше 320 пистолетов; более 100 нарезного оружия; 700 гладкоствольных ружей.
«В числе изъятого 120 единиц “январского” оружия», — уточнил спикер 11 июня.
Нурмагамбетов отметил, что в мае в Алматы и Алматинской области изъят ряд незарегистрированного оружия, среди которого имеется похищенное с оружейных магазинов южного мегаполиса во время январских событий.
Наряду с этим, как напомнил представитель МВД, с 20 апреля и до конца года проводится акция по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
На сегодняшний день гражданами уже сдано порядка 750 единиц различного оружия и около 4000 боеприпасов.
«Министерство внутренних дел напоминает, что добровольная сдача незаконно хранящегося оружия освобождает от уголовной и административной ответственности. Призываем граждан проявить сознательность, сдав оружие, не имеющее законного основания для хранения», — отметил Нурмагамбетов, обращаясь к казахстанцам.
8 июня 2026 года стало известно, что в Алматы полицейские остановили вооруженного до зубов мужчину.