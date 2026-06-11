Россиянам посоветовали не переходить по финансовым ссылкам в день зарплаты

По словам специалиста, в такие дни мошенники особенно активны, так как рассчитывают быстро получить доступ к деньгам человека. Миронов советует довести до автоматизма простое правило: в день зарплаты не открывать ссылки из писем, даже если сообщение якобы пришло от банка.