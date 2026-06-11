Россиянам посоветовали не переходить по финансовым ссылкам в день зарплаты

В день зарплаты россиянам не рекомендуют переходить по ссылкам из писем на финансовые темы. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Миронов.
По словам специалиста, в такие дни мошенники особенно активны, так как рассчитывают быстро получить доступ к деньгам человека. Миронов советует довести до автоматизма простое правило: в день зарплаты не открывать ссылки из писем, даже если сообщение якобы пришло от банка.
«Это снижает риск моментальной потери средств на 80%», — отметил эксперт.
Он пояснил, что в 2026 году мошенники все чаще переходят от массовой кражи данных к быстрому выводу средств. Злоумышленникам выгоднее не просто украсть пароль, а сразу атаковать человека в день поступления денег.
Эксперт советует проверять финансовую информацию только через официальные приложения банков или вручную введенный адрес сайта, а не через ссылки из писем.