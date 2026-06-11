В сквере Юдинского в Красноярске повредили бронзовую фигурку суслика Афони

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. О случившемся утром сообщили жители города. Информацию оперативно передали Красгорпарку.
Фигурку суслика, установленную в 2025 году в сквере Юдинского, кто-то отломал от книги. Сейчас Афоню забрали на ремонт.
«Афоню забираем на ремонт. На некоторое время книга останется без своего читателя. Очень надеемся, что в будущем таких ситуаций будет меньше — давайте беречь то, что создано для всех», — написали в соцсетях Красгорпарка.
Бронзовый суслик Афоня — одна из городских малых скульптур, установленных в рамках проекта «Суслики в городе К». Сейчас на улицах краевой столицы расположена 21 композиция из этой серии.