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В сквере Юдинского в Красноярске повредили бронзовую фигурку суслика Афони

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. О случившемся утром сообщили жители города. Информацию оперативно передали Красгорпарку.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. О случившемся утром сообщили жители города. Информацию оперативно передали Красгорпарку.

Фигурку суслика, установленную в 2025 году в сквере Юдинского, кто-то отломал от книги. Сейчас Афоню забрали на ремонт.

«Афоню забираем на ремонт. На некоторое время книга останется без своего читателя. Очень надеемся, что в будущем таких ситуаций будет меньше — давайте беречь то, что создано для всех», — написали в соцсетях Красгорпарка.

Бронзовый суслик Афоня — одна из городских малых скульптур, установленных в рамках проекта «Суслики в городе К». Сейчас на улицах краевой столицы расположена 21 композиция из этой серии.