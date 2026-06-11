Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Столица Татарстана присоединится к проекту «Театральный поезд»

В 43 городах страны зрителям покажут 280 постановок.

Источник: Аргументы и факты

Казань станет одной из ключевых остановок грандиозного всероссийского марафона. 12 и 13 июня столица Татарстана присоединится к проекту «Театральный поезд», который запущен в честь 150-летия Союза театральных деятелей России. Инициативу поддержали Министерство культуры РФ и Президентский фонд культурных инициатив.

Масштаб проекта впечатляет: он охватит 160 российских театров и больше пяти тысяч артистов. В 43 городах страны зрителям покажут 280 постановок. Казань в этом ряду займет особое место — за два дня здесь выступят сразу шесть коллективов из разных регионов.

В афише «Театрального поезда» в Казани: Туймазинский государственный татарский драматический театр, Национальный молодежный театр имени Мустая Карима, а также Республиканский театр кукол Республики Марий Эл. Из Ульяновска приедут сразу три коллектива — драматический театр, театр кукол имени народной артистки СССР В. М. Леонтьевой и молодежный театр имени Б. В. Александрова.

Но фестиваль живет не только гастролями в столицу Татарстана. Артисты татарстанских театров, в свою очередь, отправятся с ответными визитами в Нижний Новгород и Саранск, продолжив культурный обмен между регионами.