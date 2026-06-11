Столица Татарстана присоединится к проекту «Театральный поезд»

Масштаб проекта впечатляет: он охватит 160 российских театров и больше пяти тысяч артистов. В 43 городах страны зрителям покажут 280 постановок. Казань в этом ряду займет особое место — за два дня здесь выступят сразу шесть коллективов из разных регионов.