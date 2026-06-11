Казань станет одной из ключевых остановок грандиозного всероссийского марафона. 12 и 13 июня столица Татарстана присоединится к проекту «Театральный поезд», который запущен в честь 150-летия Союза театральных деятелей России. Инициативу поддержали Министерство культуры РФ и Президентский фонд культурных инициатив.
Масштаб проекта впечатляет: он охватит 160 российских театров и больше пяти тысяч артистов. В 43 городах страны зрителям покажут 280 постановок. Казань в этом ряду займет особое место — за два дня здесь выступят сразу шесть коллективов из разных регионов.
В афише «Театрального поезда» в Казани: Туймазинский государственный татарский драматический театр, Национальный молодежный театр имени Мустая Карима, а также Республиканский театр кукол Республики Марий Эл. Из Ульяновска приедут сразу три коллектива — драматический театр, театр кукол имени народной артистки СССР В. М. Леонтьевой и молодежный театр имени Б. В. Александрова.
Но фестиваль живет не только гастролями в столицу Татарстана. Артисты татарстанских театров, в свою очередь, отправятся с ответными визитами в Нижний Новгород и Саранск, продолжив культурный обмен между регионами.