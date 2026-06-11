Нижегородское «Торпедо» стало победителем MVP Awards в номинации «Лучшая работа клубного телевидения»

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» завоевал золото и два серебра на Десятой международной премии в области спортивного маркетинга и коммуникаций MVP Awards. «Торпедо» получило высшую награду в номинации «Лучшая работа клубного телевидения», опередив такие медийные клубы, как «Спартак» и «Зенит». Победу принесла серия промороликов, демонстрировавшаяся перед тематическими матчами и ключевыми событиями сезона.