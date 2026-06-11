Нижегородское «Торпедо» стало победителем MVP Awards в номинации «Лучшая работа клубного телевидения»

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» завоевал золото и два серебра на Десятой международной премии в области спортивного маркетинга и коммуникаций MVP Awards. «Торпедо» получило высшую награду в номинации «Лучшая работа клубного телевидения», опередив такие медийные клубы, как «Спартак» и «Зенит». Победу принесла серия промороликов, демонстрировавшаяся перед тематическими матчами и ключевыми событиями сезона.
Кроме того, «Торпедо» стало серебряным призёром в номинации «Лучшая спонсорская активация» — высокие оценки жюри заслужили совместные проекты клуба и «Объединённой металлургической компании» (ОМК). Ещё одно серебро команда получила в номинации «Лучший мерч» за коллекцию «Место силы», подготовленную вместе с брендом «Душа» к открытию VOLGA Арены на Стрелке.
В юбилейной — десятой — премии MVP Awards участвовали 1 600 проектов, из которых в финал прошли 222 работы. Успех «Торпедо» подчёркивает рост качества клубного маркетинга в регионе и силу партнёрских проектов.
Ранее сообщалось, что защитник Никита Камалов подписал двухлетний контракт с нижегородским «Торпедо».