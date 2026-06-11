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Амур, Умит, Туран, Уссури: хабаровским тиграм дали имена в Казахстане

Четыре хищника, отправленных из Хабаровского края в природный резерват Иле-Балхаш, получили имена. Клички выбрали не случайно — они символизируют дружбу и сотрудничество между Россией и Казахстаном. Взрослого тигра назвали Амур — в честь главной дальневосточной реки, а тигрицу — Умит, что с казахского переводится как «Надежда». Двое тигрят тоже получили звучные имена. Самец стал Тураном.

Четыре хищника, отправленных из Хабаровского края в природный резерват Иле-Балхаш, получили имена. Клички выбрали не случайно — они символизируют дружбу и сотрудничество между Россией и Казахстаном. Взрослого тигра назвали Амур — в честь главной дальневосточной реки, а тигрицу — Умит, что с казахского переводится как «Надежда». Двое тигрят тоже получили звучные имена. Самец стал Тураном — так исторически назывался регион Центральной Азии. Именно там когда-то жили исчезнувшие туранские тигры, которых сейчас помогают возрождать амурские хищники. Маленькую тигрицу назвали Уссури — в честь притока Амура. В Казахстане отмечают: адаптация проходит успешно. За животными круглосуточно следят специалисты и ветеринары. Проект по возвращению тигров в природу Центральной Азии продолжается, и хабаровские тигры уже стали его важной частью.