Толчки до 9 баллов прогнозируют в Хабаровском крае 12 июня

В Хабаровском крае 12 июня 2026 года прогнозируется возможная сейсмическая активность, сообщает Минприроды Хабаровского края в своём МАХ канале.
Соответствующее сообщение распространила администрация Тугуро-Чумиканского района со ссылкой на данные Института геологии и природопользования ДВО РАН Институт геологии и природопользования ДВО РАН.
По расчётам специалистов, интенсивность возможных подземных толчков может достигать 8−9 баллов. При этом вероятность их возникновения оценивается как крайне низкая — около 0,1%.
Несмотря на это, жителям рекомендуют сохранять готовность и соблюдать базовые меры безопасности.
При первых признаках землетрясения рекомендуется по возможности выйти на открытое пространство. Если это невозможно, следует отойти от окон, тяжёлой мебели и стеклянных конструкций, укрыться у несущих стен или в дверных проёмах. После окончания толчков необходимо покинуть здание.
В экстренных ситуациях жителям советуют обращаться в ЕДДС по телефонам 112 или 8 (42143) 91−4−83.