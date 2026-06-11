Толчки до 9 баллов прогнозируют в Хабаровском крае 12 июня

При первых признаках землетрясения рекомендуется по возможности выйти на открытое пространство. Если это невозможно, следует отойти от окон, тяжёлой мебели и стеклянных конструкций, укрыться у несущих стен или в дверных проёмах. После окончания толчков необходимо покинуть здание.