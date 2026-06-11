В Ростовской области отменили беспилотную опасность

В Ростовской области отменен режим беспилотной опасности. Об этом утром 11 июня сообщили в приложении МЧС России.
«Отбой беспилотной опасности в Ростовской области», — говорится в сообщении ведомства.
Режим действовал в регионе в ночные часы. В период его действия жителей призывали соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями экстренных служб.
Информация о последствиях возможных атак беспилотников, а также о работе средств противовоздушной обороны на территории Ростовской области официально не публиковалась.
Ростовская область регулярно оказывается в зоне угрозы атак беспилотных летательных аппаратов. При объявлении беспилотной опасности жителей просят по возможности оставаться в помещениях, не подходить к окнам и не приближаться к обнаруженным обломкам летательных аппаратов или другим подозрительным предметам.
В настоящее время ограничения сняты, режим беспилотной опасности в регионе отменен.