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В Ростовской области отменили беспилотную опасность

В Ростовской области отменен режим беспилотной опасности. Об этом утром 11 июня сообщили в приложении МЧС России.

В Ростовской области отменен режим беспилотной опасности. Об этом утром 11 июня сообщили в приложении МЧС России.

«Отбой беспилотной опасности в Ростовской области», — говорится в сообщении ведомства.

Режим действовал в регионе в ночные часы. В период его действия жителей призывали соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями экстренных служб.

Информация о последствиях возможных атак беспилотников, а также о работе средств противовоздушной обороны на территории Ростовской области официально не публиковалась.

Ростовская область регулярно оказывается в зоне угрозы атак беспилотных летательных аппаратов. При объявлении беспилотной опасности жителей просят по возможности оставаться в помещениях, не подходить к окнам и не приближаться к обнаруженным обломкам летательных аппаратов или другим подозрительным предметам.

В настоящее время ограничения сняты, режим беспилотной опасности в регионе отменен.

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